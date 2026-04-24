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SARONNO – Venerdì 24 aprile 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e soleggiata per l’intero arco di tempo, senza precipitazioni previste.

Il tempo a Saronno sarà caratterizzato da cieli sereni o al più poco nuvolosi fin dal mattino, con condizioni che resteranno invariate anche nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature risultano miti per il periodo: la massima raggiungerà i 24°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 9°C, garantendo una buona escursione termica tra le ore più fresche e quelle più calde della giornata. I venti saranno generalmente deboli al mattino, provenienti da Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare leggermente disponendosi da Sud-Sudovest, senza comunque creare particolari disagi. Non sono segnalate allerte meteo, a conferma di un quadro atmosferico stabile e regolare.

La situazione resta simile su gran parte della Lombardia, dove un campo di alta pressione garantisce tempo asciutto e in prevalenza soleggiato. Sia sulle pianure che sulle aree prealpine e alpine si registrano cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con venti deboli e temperature in linea con la stagione primaverile.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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