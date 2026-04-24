Comasco

MOZZATE – Con proprio decreto, nella giornata di ieri, il sindaco Clemente Ciccozzi ha nominato un nuovo componente della Giunta Comunale di Mozzate. Si tratta di Marco Vandi, già consigliere comunale di Passione Civica, incaricato quale assessore al Patrimonio e alle Partecipate nella Giunta Comunale di Mozzate.

La decisione si colloca all’inizio della seconda fase del mandato amministrativo. Dopo il consolidamento delle principali situazioni ereditate, l’Amministrazione ritiene ora prioritario rafforzare l’attenzione su ambiti strategici e complessi: la valorizzazione del patrimonio comunale, la gestione delle società partecipate (con attenzione specifica all’Asp “G.L. Panzeri”), nonchè il controllo delle fasi conclusive della discarica.

In questo contesto, si è ritenuto opportuno dedicare risorse e competenze specifiche a tematiche che, per rilevanza e delicatezza, richiedono un presidio mirato. Le competenze professionali di Marco Vandi, soprattutto su profili di natura giuridica, sono già state ampiamente dimostrate in passato, anche nella gestione di dossier complessi come quello relativo a FIS Factoring, concluso con esiti positivi e con il recupero di significative risorse per il Comune di Mozzate.

L’Amministrazione sottolinea che la nomina rientra in un percorso pianificato sin dall’inizio del mandato. Una scelta coerente con un modello amministrativo improntato a sobrietà ed efficienza, volto ad attivare strumenti e risorse in modo mirato, solo quando sussistono le condizioni per garantire il massimo beneficio per la collettività.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09