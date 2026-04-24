Saronnese

ORIGGIO – Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la 73ª Fiera primaverile, in programma all’area fiera di via Marconi da oggi 24 aprile al 3 maggio. Un calendario ricco di eventi tra tradizione, gastronomia, musica e motori, che animerà il paese per oltre una settimana.

Si parte oggi, venerdì 24 aprile, con apertura dedicata alla ristorazione e all’intrattenimento musicale a tema “dagli anni 60 ad oggi”, con l’esibizione del gruppo Compagni di Merenda.

Sabato 25 aprile sarà una delle giornate centrali della manifestazione. Dalle 8 spazio ad attività di ristorazione, bancarelle nel paese, mostra animali, laboratori didattici e attività per i più piccoli, tra cui prove di avvicinamento al cavallo. Previsti anche il raduno di trattori e di camion e lo spettacolo equestre con Giona Show alle 12. Dalle 16 si prosegue con altri momenti di intrattenimento, mentre in serata tornano ristorazione e musica con Gianluca Di Palma.

Domenica 26 aprile si riparte dalle 9 con ristorazione e battesimo della sella. Alle 10.30 è in programma il Barrel Racing, mentre alle 14.30 il Pole Bending e alle 16.30 la Gimkana Western. In serata ancora ristorazione e musica con dj set anni 80, 90 e 2000 con Dj Karma.

Giovedì 30 aprile serata con ristorazione e tributo a Vasco Rossi con la Brivido Band.

Venerdì 1 maggio sarà la “Giornata dei Motori”, con esibizioni ed esposizioni di macchine e moto d’epoca, presenza di food truck e serata “Zarro Night”.

Sabato 2 maggio secondo appuntamento dedicato ai motori, con esibizioni automobilistiche su due ruote e color run per le strade di Origgio. In programma anche il Mega Color Party nell’area fiera, in collaborazione con la consulta giovanile, e il tributo agli “883” con il gruppo Lo strano percorso.

Domenica 3 maggio chiusura con raduno di auto americane, esibizioni su due ruote e ristorazione accompagnata da una serata latina con lo Studio 17.

Tutti gli eventi si svolgeranno all’area fiera di via Marconi (col mercato del 25 aprile nei dintorni), confermata come cuore della manifestazione, che unisce tradizione agricola, intrattenimento e momenti di aggregazione per tutta la comunità.

(foto archivio)

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