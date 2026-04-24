Saronnese

ORIGGIO – Dopo la scelta di presentare la discesa in campo della lista civica con il simpatico backstage delle foto al parco Origgio Democratica presenta il proprio candidato sindaco lasciandogli la parola con una nota in cui Francesco Venturini si presenta e anticipa linee guida e contenuti del proprio programma.

Ecco il testo integrale

La narrazione comune vuole che il fato, la maleducazione o l’indolenza siano i responsabili dei problemi che al giorno d’oggi vediamo in paese: traffico, rumore, fenomeni climatici estremi, inefficienza della pubblica amministrazione, incuria, abbandono, vandalismo e microcriminalità…

Non è così. Quello che viviamo tutti i giorni è il risultato di politiche sbagliate, decisioni dogmatiche, nepotismo e imperizia. La responsabilità di queste decisioni è totalmente da addossare alle amministrazioni monocolore e monopensiero che si sono succedute alla guida di Origgio.

Ad esempio gli eventi atmosferici estremi che colpiscono il paese non sono dovuti al caso. Sono dovuti a 36 anni di inazione da parte dei nostri ex-amministratori nel campo delle politiche ambientali e alla negazione del cambiamento climatico.

Noi di Origgio Democratica abbiamo fatto il medesimo ragionamento anche su temi economici, ecologici, sociali e siamo arrivati alla stessa identica conclusione.

I candidati e i partiti in lista per questa tornata elettorale non sono tutti uguali. Noi di Origgio Democratica siamo diversi. Io sono Francesco Venturini, sono origgese, ho 45 anni. Ho un dottorato di ricerca e lavoro come ricercatore in ambito privato.

Sono impegnato nel volontariato per la tutela dell’ambiente, dei lavoratori e delle comunità, con l’obiettivo di superare il modello consumistico tradizionale. Faccio parte del consiglio direttivo delle associazioni “Amici del bosco” e “Pro-Loco” di Origgio. Sono membro del gruppo di acquisto solidale di Origgio-Uboldo e inoltre partecipo a vari comitati. In coerenza con questi valori, mi muovo principalmente a piedi o in bicicletta .

Sono un sognatore con i piedi ben piantati a terra e so che la sfida è difficile, proprio per questo serve una proposta chiara, coraggiosa e innovativa.

Come gruppo politico proponiamo un programma costruito su tre parole: cura del territorio, giustizia sociale, democrazia reale. Non promettiamo né miracoli, né soldi a pioggia: promettiamo Democrazia, metodo, priorità chiare e impegni misurabili

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