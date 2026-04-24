Saronnese

RESCALDINA – Dopo il successo a marzo della prima giornata di open day di Nordic Walking, il gruppo rescaldinese di cittadini attivi Amici del Rugareto e l’associazione legnanese Avisport invitano la cittadinanza alla seconda giornata prevista per sabato 25 aprile, organizzata su due turni, il primo alle 9.30 e il secondo alle 11. Il punto di ritrovo è il parcheggio sterrato della palestra comunale di via Schuster, Rescaldina. Le bacchette verranno fornite da Avisport a chi ne è sprovvisto.

Sono previste altre 3 giornate do open day per il 2026: 23 maggio, 27 giugno e 26 settembre. Il Nordic Walking, o camminata nordica, è un’attività fisica completa che trasforma la camminata naturale in un allenamento total body utilizzando appositi bastoncini. Coinvolge circa il 90% della muscolatura corporea, migliorando la postura, aumentando il consumo calorico fino al 45% in più rispetto alla camminata tradizionale e riducendo il carico su articolazioni e colonna vertebrale.

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