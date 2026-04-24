Rescaldina, gli amici del Rugareto con Avisport per due prove di Nordic Walking
24 Aprile 2026
RESCALDINA – Dopo il successo a marzo della prima giornata di open day di Nordic Walking, il gruppo rescaldinese di cittadini attivi Amici del Rugareto e l’associazione legnanese Avisport invitano la cittadinanza alla seconda giornata prevista per sabato 25 aprile, organizzata su due turni, il primo alle 9.30 e il secondo alle 11. Il punto di ritrovo è il parcheggio sterrato della palestra comunale di via Schuster, Rescaldina. Le bacchette verranno fornite da Avisport a chi ne è sprovvisto.
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