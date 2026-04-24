SARONNO – Dalle esibizioni in corso Italia al palco della televisione nazionale: questa sera, venerdì 24 aprile, Ivan Cutolo, 27 anni, artista di strada conosciuto come Ivan Busking Project, sarà protagonista su Rai 1 nel programma “Dalla strada al palco”, in onda dalle 21,30.

Cantante di strada a tempo pieno, Ivan Cutolo ha iniziato il suo percorso nel 2023, dopo aver scelto quattro anni fa di lasciare un lavoro a tempo indeterminato per dedicarsi completamente alla musica. Da allora porta la sua voce tra piazze e mercati del Varesotto e della Brianza, con una presenza costante anche a Saronno, dove nei fine settimana si esibisce lungo corso Italia.

Proprio il sostegno dei saronnesi, che negli anni lo hanno seguito e incoraggiato, è stato decisivo per spingerlo a tentare il salto. Dopo aver superato i provini, la troupe Rai è arrivata in città per realizzare un’intervista e raccontare la sua storia in vista della partecipazione al programma.

Nel corso della serata, Ivan Cutolo si esibirà davanti a una giuria composta, tra gli altri, da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, gareggiando in una sfida tra artisti di strada pronti a conquistare il pubblico.

Questa sera il debutto televisivo, con un’esibizione dedicata a chi lo ha sostenuto fin dall’inizio. Un passaggio simbolico, dalla strada al palco, che racconta un percorso fatto di passione, coraggio e legame con il territorio.

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