Città

SARONNO – A distanza di oltre un anno e mezzo dall’incendio del 15 dicembre, la palazzina di via San Giacomo convive ancora con una struttura danneggiata e ritenuta pericolante: i residenti lanciano un nuovo appello pubblico per chiedere interventi concreti.

Il rogo era divampato domenica 15 dicembre 2024 intorno alle 17, quando alcuni passanti avevano segnalato fumo e fiamme uscire da una finestra. Secondo le verifiche dei vigili del fuoco, l’origine sarebbe stata una stufetta elettrica. L’appartamento, al momento dell’incendio, risultava vuoto: la famiglia che vi abitava si era trasferita da poco. Le fiamme avevano danneggiato in modo pesante l’alloggio e parte del tetto. Non si erano registrati feriti, mentre la corrente elettrica era stata ripristinata solo in serata.

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Oggi, però, la situazione resta critica. “In un anno e mezzo sono stati rimossi solo i rifiuti, ma la struttura è ancora a cielo aperto e pericolante”, spiegano alcuni residenti. In caso di maltempo, aggiungono, “i danni peggiorano e cresce il rischio edilizio”. Il degrado, sottolineano, ha anche ricadute economiche: “Gli appartamenti perdono valore e diventa difficile affittare o vendere”.

Le famiglie riferiscono di essersi rivolte più volte al Comune e ad Ats, senza ottenere risultati concreti. “In tutto questo tempo abbiamo visto solo una pattuglia della polizia locale per un sopralluogo”, raccontano. Dal Comune, secondo quanto riportato dai residenti, sarebbe stato indicato come possibile passo un esposto condiviso tra tutti gli inquilini per intervenire almeno sul passo carraio danneggiato da infiltrazioni e incendio.

Resta inoltre irrisolta la questione della proprietà dell’appartamento colpito. I residenti spiegano di non avere contatti utili: “Non sappiamo dove siano i proprietari. Anche il Comune ci ha detto che fatica a rintracciarli”. Da qui la richiesta di aiuto per riportare attenzione sul caso: “Così non possiamo andare avanti”.

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