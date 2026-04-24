SARONNO – Il Saronnese entra nell’inchiesta su un traffico di droga che collegava più province del Nord-ovest: anche il territorio locale figura tra le ramificazioni dell’operazione “Black Door”, conclusa all’alba di ieri dai carabinieri su coordinamento della Procura di Novara.

L’inchiesta, sviluppata tra gennaio e luglio, ha ricostruito un sistema capillare di traffico e distribuzione di sostanze stupefacenti – cocaina, hashish e marijuana – con ramificazioni tra Novarese, Saronnese, Milano, Serravalle Scrivia e fino alla Liguria. In totale sono 21 le persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e traffico di droga, estorsione e falsità in atti destinati all’autorità giudiziaria.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha disposto 4 custodie cautelari in carcere, 4 arresti domiciliari e 13 misure tra obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo operava senza una struttura associativa stabile ma con collaborazioni legate agli interessi economici. Figura centrale sarebbe un cinquantenne del Novarese, ritenuto il referente per l’acquisto di ingenti quantitativi di droga anche da fornitori di alto livello e per la successiva distribuzione sul territorio.

Le indagini hanno documentato un’attività continua di compravendita, con partite anche di diversi chilogrammi. Per eludere i controlli, gli indagati avrebbero utilizzato telefoni intestati fittiziamente, applicazioni criptate e un linguaggio in codice: “latte” o “bianca” per la cocaina, “piastrelle” per l’hashish, “verde” per la marijuana. Utilizzati anche veicoli “staffetta” per il trasporto.

Un passaggio chiave risale a giugno, quando, dopo una trasferta nel Varesotto, i militari hanno fermato due persone individuando una base logistica a Galliate. La perquisizione ha portato al sequestro di circa 205 grammi di cocaina, 95 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e quasi 10 mila euro in contanti, con un arresto in flagranza.

Nel blitz di oggi sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di droga – circa un chilo di hashish e 280 grammi di marijuana – oltre a bilancini, documentazione contabile, denaro contante, banconote ritenute false e munizioni detenute senza autorizzazione.

L’inchiesta ha fatto emergere anche episodi di estorsione legati al recupero di crediti per oltre 120 mila euro. Secondo gli inquirenti, uno dei fornitori avrebbe esercitato pressioni con minacce anche verso i familiari dei debitori.

Documentato inoltre un tentativo di inquinamento delle prove: sarebbe stata prodotta documentazione falsa per ottenere i domiciliari per un indagato, indicando un immobile nel Vercellese risultato poi non disponibile.

Le indagini sono ancora in corso e le posizioni degli indagati restano al vaglio dell’autorità giudiziaria.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09