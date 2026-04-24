SARONNO – Un piccolo refuso, un grande spirito d’osservazione per le strade di Saronno che diventa una prova di attenzione che si rincorre sugli smartphone e sui gruppi whatsapp.

È bastata la comparsa dei manifesti della prossima seduta del consiglio comunale per accendere l’attenzione dei saronnesi: tra date, orari e ordine del giorno, qualcuno ha notato subito un errore dell’anno 2025 invece di 2026

I cartelloni sono stati affissi in tutta la città per annunciare la seduta ordinaria e straordinaria in programma martedì 28 aprile alle 20 nella sala consiliare Vanelli in piazza Santuario. Proprio sulla dicitura della data l’errore nell’anno è stata notata dai più attenti strappando un sorriso.

La segnalazione è partita quasi in tempo reale: foto scattate ai manifesti hanno iniziato a circolare sui telefonini con qualche battuta con tono ironico. E anche domande ad hoc per i meno attenti. Nel giro di poche ore la questione è arrivata anche al Comune.

Secondo quanto emerso, l’ente si è attivato per correggere il refuso e procedere alla sistemazione dei manifesti. Si tratta di un refuso che ovviamente non ha nessuna conseguenza sulla convocazione del consiglio.

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