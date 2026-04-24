Città

SARONNO – Un luogo sempre chiuso che torna accessibile e rivela opere poco conosciute: sabato 25 aprile il Battistero di piazza Santuario apre al pubblico con ingresso libero e senza prenotazione.

Dalle 15,30 i visitatori potranno entrare e scoprire da vicino la Pietà di Pompeo Marchesi e l’altare di Luigi Cagnola, guidati dal racconto di Mattia Franchi, studente di Uboldo, che sarà presente come volontario per accompagnare i visitatori e spiegare le opere.

L’iniziativa permette anche di conoscere un dettaglio storico poco noto: fino al 1961 le opere oggi nel Battistero erano collocate all’interno del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mentre le statue lignee della Deposizione si trovavano nella cappella esterna. Un assetto poi modificato, ma ancora oggi poco conosciuto.

La giornata è stata scelta non a caso: il 25 aprile è da sempre una data significativa per il Santuario. Alle 17,30 è previsto il tradizionale rito delle “Rogazioni”, con la benedizione di campi, orti e giardini.

L’apertura del Battistero rappresenta anche l’avvio delle visite del mese di maggio. Nei sabati 2, 9, 16, 23 e 30 maggio sarà infatti possibile visitare anche il Museo del Santuario, dalle 15,30 alle 17,30, con accesso dal chiostro di viale Santuario 27, sempre senza prenotazione.

Un’occasione concreta per riscoprire un patrimonio artistico spesso sotto gli occhi di tutti ma raramente accessibile.

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