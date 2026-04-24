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TRADATE – Sarà una giornata articolata su più momenti e luoghi quella organizzata dal Comune di Tradate per celebrare l’anniversario della Liberazione, venerdì 25 aprile, con appuntamenti tra Abbiate Guazzone e il centro cittadino.

Il programma si aprirà alle 9 con la santa messa nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Abbiate Guazzone. A seguire, in piazza Unità d’Italia, è prevista l’accoglienza con il Corpo musicale città di Tradate.

Sempre ad Abbiate Guazzone, il sindaco, l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni d’arma deporranno una corona al monumento ai Caduti in piazza Unità d’Italia. Al termine è previsto il trasferimento con mezzi propri verso piazza Mazzini.

Le celebrazioni proseguiranno quindi a Tradate attorno alle 10.15 circa in piazza Mazzini, dove è in programma una nuova accoglienza con il Corpo musicale città di Tradate. Qui si terrà il momento istituzionale con la deposizione della corona al monumento ai Caduti, l’alzabandiera e il discorso del sindaco.

Durante la cerimonia è prevista anche la partecipazione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, con letture a cura degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Galilei”. Gli interventi saranno accompagnati da intermezzi musicali a cura del liceo musicale “Bellini” di Tradate.

Al termine della cerimonia in piazza Mazzini, partirà il corteo verso il sacrario del cimitero di Tradate, dove è prevista la deposizione delle corone. Successivamente, ogni associazione d’arma provvederà in autonomia a deporre una corona presso il proprio monumento di riferimento.

Un programma che coinvolge istituzioni, scuole e associazioni, confermando il valore della memoria condivisa nella ricorrenza del 25 aprile.

24042026