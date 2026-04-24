Comasco

TURATE – Il Comune di Turate si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con il tradizionale momento pubblico dedicato alla memoria e al ricordo. Sabato 25 aprile ricorre infatti l’anniversario della liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista, una data simbolo della storia nazionale che richiama i valori della libertà e della democrazia conquistati grazie alla Resistenza.

Il programma prevede, nella mattinata, il corteo istituzionale con omaggio ai Caduti. Il ritrovo è fissato alle 10 al piazzale delle scuole elementari, da dove il corteo partirà attorno alle 10.15 per raggiungere piazza Volta, luogo della commemorazione ufficiale.

L’iniziativa rappresenta un momento importante per la comunità, chiamata a ricordare il sacrificio di uomini e donne che, durante la guerra, contribuirono alla costruzione di un Paese libero e democratico. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare per condividere un’occasione di memoria collettiva e riflessione sulla storia e sui valori della Repubblica.

(foto archivio)

24042026