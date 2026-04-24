Varesotto

VARESE – Il Consiglio Provinciale ha adottato il nuovo piano territoriale di coordinamento Provinciale (Ptcp), approvando con voto favorevole la proposta di revisione del Piano al termine di un ricco percorso istituzionale, tecnico e partecipativo. Con l’adozione da parte dei Consiglieri provinciali, il Ptcp entra ora in una nuova fase dedicata alle osservazioni e all’ulteriore confronto con il territorio, in vista dell’approvazione definitiva prevista per settembre 2026.

I pilastri, i progetti strategici e il percorso di adozione del Piano

Il Piano si fonda su sei pilastri fondamentali che orientano la visione strategica del territorio: coesione, inclusione e connessioni; attrattività; resilienza e governo integrato delle risorse; riduzione del consumo di suolo e rigenerazione; cultura, paesaggio e identità; ascolto e partecipazione. In coerenza con il Piano Territoriale Regionale (Ptr), i pilastri costituiscono il riferimento unitario per obiettivi e azioni di piano, rendendo il Ptcp uno strumento di pianificazione regolativo e strategico, costruito per accompagnare lo sviluppo della provincia nei prossimi decenni.

A questi si affiancano dieci progetti strategici che traducono in azioni concrete gli obiettivi del Piano: sviluppo e sicurezza del sistema infrastrutturale provinciale; Malpensa come motore di sviluppo territoriale; sviluppo del sistema ciclopedonale provinciale; potenziamento del sistema della formazione; valorizzazione del patrimonio culturale della Provincia di Varese – Strategia Cultura 2030; attuazione della rete verde provinciale; Provincia di Varese – Terra dei Laghi; rigenerazione e sostenibilità energetica; nuovo ospedale di Busto Arsizio e Gallarate; e, novità introdotta rispetto alla presentazione dello scorso febbraio, il decimo progetto strategico “Think. Make. Grow: Sistema dello sviluppo economico”.

Quest’ultimo rappresenta un ulteriore rafforzamento della visione del Piano e mette al centro la crescita e lo sviluppo del sistema economico-sociale attraverso i temi dell’attrattività e degli investimenti per rendere il territorio competitivo e incrementare benessere, sviluppo sostenibile e crescita occupazionale.

L’adozione del Ptcp in consiglio Provinciale giunge al termine di un articolato percorso di revisione, confronto istituzionale e valutazione tecnica, definito anche attraverso il Parere di Valutazione di Incidenza del 12 marzo 2026, il Parere motivato VAS del 14 aprile 2026 e il parere favorevole della Conferenza dei Comuni, delle comunità Montane e dei parchi del 27 marzo 2026.

Quest’ultimo ha rappresentato un passaggio particolarmente significativo: con 75 voti favorevoli e 2 astensioni su 77 enti presenti, ha confermato il consenso al Piano. Un esito maturato grazie a un percorso di condivisione che ha portato a una revisione della proposta iniziale nella direzione della semplificazione normativa, di una maggiore flessibilità e di un più ampio coinvolgimento degli enti locali soprattutto sul consumo di suolo, rete ecologica e ambiti agricoli strategici.

A rafforzare il carattere condiviso del Ptcp è stata anche la fase partecipativa della Valutazione Ambientale Strategica, che ha raccolto 104 contributi, tra cui 5 pareri delle autorità competenti in materia ambientale e 58 pareri da parte dei Comuni, con focus in particolare su rete ecologica, ambiti agricoli e viabilità. Proprio su questi temi il Piano ha recepito modifiche significative: aggiornamenti sugli ambiti agricoli strategici e sulla rete ecologica anche in relazione al coordinamento tra rete ecologica provinciale e progetti ecologici dei parchi, integrazioni relative alla viabilità e alla mobilità leggera, oltre a ulteriori contributi che hanno portato altresì alla definizione del nuovo progetto strategico “Think. Make. Grow”.

Con l’integrazione di queste modifiche, il Piano è quindi giunto all’adozione in Consiglio Provinciale. Nella seduta odierna i Consiglieri hanno adottato il nuovo Ptcp, aprendo ora una nuova fase dedicata alle osservazioni e a un ulteriore percorso partecipativo e di confronto, che porterà, nelle intenzioni dell’Ente, all’approvazione definitiva entro settembre 2026.

L’adozione odierna rappresenta un risultato significativo: il Ptcp vigente, approvato nel 2007 e ad oggi tra i più “datati” in Lombardia, a seguito dell’importante spinta data dall’Amministrazione, viene infatti revisionato e aggiornato per rispondere alle mutate esigenze sociali, economiche e territoriali, restituendo alla Provincia e ai Comuni uno strumento di pianificazione rinnovato, coerente con le trasformazioni climatiche e con le esigenze socioeconomiche del territorio. Il piano oggi adottato diventerà il primo piano provinciale in adeguamento al Ptr approvato alla fine del 2025 dal Consiglio regionale.

Il consigliere delegato alla Transizione ecologica Stefano Bellaria dichiara: “L’adozione di oggi rappresenta un passaggio importante di un percorso costruito nel confronto con i territori. Il valore di questo Piano sta anche nell’aver saputo recepire contributi, osservazioni e proposte, migliorando progressivamente uno strumento che nasce condiviso e che continuerà a crescere nella fase delle osservazioni e verso l’approvazione definitiva”.

“Con l’adozione del nuovo Ptcp compiamo oggi una scelta di visione e di responsabilità istituzionale. Aggiorniamo uno strumento fermo al 2007 e lo adeguiamo alle nuove esigenze del territorio, costruendo un Piano non della Provincia, ma per la Provincia – dichiara il Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini – Un Piano che tiene insieme sviluppo, sostenibilità, infrastrutture, tutela e crescita e che continua ora il suo percorso nel segno dell’ascolto e della partecipazione, verso l’approvazione definitiva”.

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