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SARONNO – “Il 25 aprile non è solo una ricorrenza storica, ma il giorno in cui ricordiamo la Liberazione dell’Italia dal fascismo e la scelta coraggiosa di chi, con la Resistenza, si oppose a un modello autoritario che negava libertà, dignità e diritti fondamentali. Anche da quella scelta, pagata a caro prezzo da donne e uomini che hanno messo a rischio la propria vita, nasce la nostra democrazia e l’idea di un Paese fondato sul pluralismo, sul rispetto della persona e sulla convivenza civile”.

Inizia così la nota di Azione in occasione del 25 aprile.

Oggi quei valori sono messi nuovamente alla prova. L’invasione russa dell’Ucraina colpisce al cuore l’idea stessa di Europa come spazio di pace, diritto e cooperazione tra Stati sovrani. La resistenza del popolo ucraino non è solo una battaglia per l’indipendenza nazionale, ma anche la difesa concreta dei principi democratici che l’Europa ha scelto di abbracciare facendo tesoro della propria storia.

Il contesto internazionale ci impone però una riflessione più ampia. Gli equilibri che per decenni hanno garantito stabilità e condivisione di valori non possono più essere dati per scontati: gli Stati Uniti mostrano segni sempre più evidenti di un progressivo allontanamento da quei principi profondamente europei di multilateralismo, stato di diritto e democrazia liberale che abbiamo a lungo condiviso. Questo rende ancora più urgente rafforzare il ruolo politico e strategico dell’Europa, ripartendo proprio dai valori della Liberazione.

Ricordare il 25 Aprile significa allora assumersi una responsabilità nel presente: non una celebrazione rituale, ma il richiamo a difendere la libertà, a sostenere chi resiste a ogni forma di autoritarismo e a progettare, come avvenne nel dopoguerra, il nostro futuro comune.

Per l’Italia, innanzitutto, ma anche per un’Europa più forte, più consapevole e più libera, capace nuovamente di difendere le proprie democrazie senza rinunciare ai propri valori.

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