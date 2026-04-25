Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Saronno in merito alla ricorrenza del 25 aprile.

La Resistenza, che trovò il suo compimento il 25 aprile di 81 anni fa, non è mai stata il patrimonio esclusivo di una parte politica. Fu un movimento autenticamente nazionale e plurale, al quale parteciparono culture diverse: liberali, cattoliche, popolari, socialiste, azioniste, monarchiche e comuniste.

Ciascuna portava con sé valori, sensibilità e obiettivi propri. Ma tutte erano unite da due principi fondamentali: il rifiuto dell’occupazione nazista e la volontà di costruire, dopo vent’anni di dittatura, un’Italia democratica, libera e pluralista.

Per questo è storicamente scorretto — oltre che politicamente improprio — attribuire alla sinistra una primogenitura o, peggio, una superiorità morale sulla Resistenza. Senza il contributo determinante dei cattolici, dei liberali e dei riformisti, la liberazione e la nascita della Repubblica non sarebbero state possibili.

Eppure oggi si ha spesso l’impressione che l’antifascismo venga utilizzato in modo strumentale, trasformato da valore condiviso a bandiera di parte. Il fascismo è fuori legge, appartiene alla storia ed è condannato senza ambiguità nelle istituzioni democratiche. Non è questo il terreno dello scontro.

Ciò che invece preoccupa è la tendenza, sempre più diffusa, a etichettare come “fascista” chiunque non si riconosca nelle posizioni della sinistra più radicale — spesso quella delle élite radical chic. È una scorciatoia ideologica che evita il confronto nel merito e impoverisce il dibattito pubblico.

Noi di Forza Italia siamo senza esitazioni antifascisti — così come siamo anticomunisti — e rivendichiamo con orgoglio quella cultura politica liberale, popolare e riformista che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione dell’Italia democratica.

Proprio per questo rifiutiamo il radicalismo ideologico che oggi caratterizza una parte della sinistra e che rischia di svuotare di significato i valori della Resistenza, piegandoli a logiche di contrapposizione politica. Un’impostazione che finisce, paradossalmente, per indebolire ciò che dovrebbe unire: l’identità del nostro Paese, le sue radici culturali e religiose, la tradizione liberale che ne ha accompagnato lo sviluppo democratico.

In un contesto internazionale segnato da nuove tensioni e conflitti, non possiamo dimenticare che la libertà non è mai garantita una volta per tutte. Anche per questo guardiamo con rispetto e sentita condivisione alla resistenza che il popolo ucraino sta opponendo a un’aggressione ingiustificata. La difesa della libertà e dell’indipendenza dei popoli non può essere oggetto di ambiguità.

La Resistenza non è un’etichetta da distribuire a piacimento. È una responsabilità storica da custodire con serietà. Ed è, e deve restare, patrimonio di tutti gli italiani.

Buon XXV Aprile a tutti!

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