Città

SARONNO – Pubblichiamo il discorso della sindaca Ilaria Pagani per le celebrazioni del 25 aprile

Autorità civili e militari, cittadine e cittadini,

oggi ci ritroviamo per celebrare il 25 aprile, il giorno in cui l’Italia ha ritrovato libertà, dignità e democrazia. Non siamo qui solo per ricordare una data, ma per riconoscerci come comunità e per chiederci cosa significhi, oggi, essere degni di quella libertà conquistata 81 anni fa.

La Liberazione non è una storia lontana. È passata anche da qui, dalle nostre strade, dalle nostre case, dalla nostra stazione: luoghi di incontri e di scelte. La libertà che celebriamo non nasce nei libri, ma nelle decisioni di persone comuni che, in un momento straordinario, hanno scelto da che parte stare. Anche Saronno ha fatto quella scelta: con i suoi giovani, con le famiglie, con chi ha nascosto, aiutato, rischiato. Con i suoi partigiani, volti non lontani ma parte della nostra memoria.

Quest’anno questa ricorrenza ha un significato ancora più profondo. Sentiamo l’assenza di Bruna, partigiana che per anni è stata presenza discreta ma fondamentale nelle celebrazioni e negli incontri con i ragazzi. Non parlava con retorica, ma con la forza dell’esperienza. Ci ricordava che la libertà è fragile e che ogni generazione deve scegliere se custodirla o lasciarla indebolire. Oggi la ricordiamo con gratitudine e con un impegno: non lasciare che la sua testimonianza si spenga.

Insieme a lei ricordiamo anche il partigiano Gatto, esempio di un coraggio silenzioso che ha segnato il nostro territorio. Storie diverse, unite dalla stessa scelta: quella della libertà.

Quella scelta è arrivata fino a noi. È diventata la nostra democrazia, le nostre istituzioni, la possibilità di confrontarci, anche di essere in disaccordo, senza paura. Ma non è qualcosa di garantito. Quando cresce l’indifferenza, quando il confronto diventa scontro, quando si perde il senso del bene collettivo, quella libertà si indebolisce.

Per questo il 25 aprile non è solo memoria. È responsabilità. Responsabilità di una comunità che vuole restare viva, che si prende cura dei propri spazi, perché ogni luogo vissuto è un pezzo di democrazia. Responsabilità di trasmettere questa storia ai più giovani: senza memoria non c’è futuro. Responsabilità anche per chi amministra, chiamato a essere all’altezza di questa eredità, con scelte che tengano insieme libertà, giustizia e coesione sociale.

La storia non ci chiede di essere eroi. Ci chiede di non essere indifferenti. E oggi, qui a Saronno, il modo più autentico per onorarla è riconoscerci come comunità che non dimentica e che ogni giorno sceglie da che parte stare.

Perché la libertà non è un punto di arrivo. È un cammino. E quel cammino continua, qui, insieme.

Viva il 25 aprile, viva l’Italia, viva la libertà.

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