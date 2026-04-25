Groane

SOLARO – In prima fila studenti e associazioni, con le note del corpo musicale e la presenza delle autorità: si è svolta nella mattinata di sabato 25 aprile la celebrazione per l’81esimo anniversario della Liberazione.

Protagonisti della giornata sono stati ragazze e ragazzi delle scuole, insieme ai rappresentanti dell’Anpi e alle autorità civili e religiose. La cerimonia ha unito momenti istituzionali e partecipazione della comunità, con il coinvolgimento delle realtà locali.

Nel suo intervento, la sindaca Nilde Moretti ha sottolineato il valore della ricorrenza soprattutto per le nuove generazioni: “È soprattutto per i giovani questa festa. Ci siamo trovati oggi a ricordare la Liberazione dall’occupazione nazifascista”. Un passaggio dedicato anche al tema della pace: “La Resistenza aveva la pace come condizione indispensabile delle relazioni fra i popoli, una pace che oggi sembra sempre più lontana”.

La sindaca ha ricordato “gli infiniti atti di eroismo compiuti da militari e civili” e le violenze delle stragi nazifasciste, ribadendo la posizione contro ogni forma di commemorazione fascista: “A Solaro, in tutta Italia, non c’è spazio per commemorazioni fasciste, saluti romani o cortei a Predappio”.

Nel discorso anche un riferimento agli 80 anni dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne, indicati come momenti fondativi della democrazia italiana.

In chiusura i ringraziamenti alle realtà coinvolte nell’organizzazione: Anpi provinciale, Anpi Solaro sezione Paolo Fusi, il parroco don Sergio Tomasello, il coro La Brughera, il corpo musicale Attilio Rucano, le associazioni locali, la Protezione civile, la polizia locale e gli uffici comunali. Un saluto particolare è stato rivolto agli studenti dell’Istituto comprensivo Regina Elena, “nelle cui mani è il futuro”.

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