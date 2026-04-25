Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Tu@Saronno in occasione del 25 aprile.

“Nella propria storia, Tu@Saronno ha sempre ritenuto di grande importanza i valori profondamente democratici espressi nella Costituzione Italiana, scritta per gettare le fondamenta della Repubblica dopo gli anni durissimi della dittatura fascista. Valori in cui chiunque creda nelle istituzioni democratiche, che oggi permettono a tutte le forze politiche di partecipare alla vita pubblica – dal Parlamento ai Comuni – ha il diritto e il dovere di riconoscersi.

Per questo, da quando la lista si è candidata alle elezioni amministrative di Saronno, nel 2009, Tu@Saronno ha avuto l’onore di annoverare tra i propri candidati personaggi saronnesi che hanno avuto un ruolo importante nella storia della Resistenza, testimoniandone il senso e i valori per tutta la propria vita: Paride Brunetti “Comandante Bruno”, Aurelio Legnani “Gatto” e, ultima in ordine di tempo, Ivonne Trebbi, la partigiana “Bruna”, recentemente scomparsa. A tutti loro va il nostro grande ringraziamento per il sostegno, che impone un forte senso di responsabilità nella nostra azione politica per non allontanarsi dai valori che hanno rappresentato.

La Costituzione, la democrazia e la libertà di cui tutti godiamo non sono né di destra né di sinistra, ma appartengono a tutto il popolo italiano: nessuno ha il diritto di considerarli propri in modo esclusivo e tutti dobbiamo difenderli.

Allargando lo sguardo al mondo contemporaneo, questi valori rappresentano oggi una Resistenza che è diventata un’urgenza a livello globale. Il ritorno degli autoritarismi, anche in contesti fino a ieri insospettabili, alimentato da anni di campagne d’odio e falsità, di privilegi per i potenti e diritti negati ai più deboli, ha acceso nel mondo focolai di guerra che decenni di equilibrio internazionale avevano in parte contenuto.

I tentativi di affermare la legge del più forte nella risoluzione dei conflitti, invece del dialogo nelle sedi istituzionali, stanno causando morti e violenze in diverse parti del mondo, oltre a conseguenze economiche e ambientali che ricadono su tutti, alimentate da leader autoritari che destabilizzano gli equilibri internazionali.

Ora più che mai, riteniamo necessario ribadire che la pace è un valore universale, raggiungibile attraverso una solida cooperazione internazionale alla quale ciascuno può contribuire.

Ogni giorno vengono spesi milioni di euro per armamenti e operazioni militari. Risorse che risultano difficili da reperire per finanziare istruzione, sanità e pensioni, in Italia e nel mondo. Eppure sono questi i fondamenti garantiti dalla nostra Costituzione, valori che contribuiscono a una società più giusta e pacifica e su cui, per oltre ottant’anni, si è costruita un’Europa di pace, prosperità e democrazia. Un’Europa oggi chiamata nuovamente a definire il proprio ruolo nel contesto internazionale.

È un mondo che abbiamo vissuto ma che abbiamo ereditato. A noi il compito, oggi, di difenderlo. Viva l’Italia liberata!”

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