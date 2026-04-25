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SARONNO – Ultima giornata di campionato, la Robur Saronno ospita Campus Varese al Palaronchi bramando la vittoria per affrontare i playout con il vantaggio del fattore campo.

L’incontro comincia con un botta e risposta da tre punti tra capitan Negri e capitan Fernandez. Saronno difende bene e acchiappa diversi rimbalzi offensivi che permettono seconde opportunità, trovando l’allungo con un sensazionale Ventura da 9 punti in fila, 16-9 e timeout Varese. Gli ospiti si riorganizzano e rientrano in carreggiata, alla sirena il punteggio recita 21-19.

Nel secondo quarto i biancorossi infilano un parziale di 8-0 e sorpassano, timeout per coach Ansaloni. La Robur fatica a trovare continuità mentre Varese colpisce a suon di canestri da sotto e bombe dall’arco dei lunghi Prato e Fernandez. I liberi di Pellegrini a un secondo dal termine del primo tempo aggiornano il tabellone, 37-43 a metá partita.

Nella ripresa rientra sul parquet con uno spirito diverso la Robur che si rifà sotto rimettendosi in breve a un singolo possesso di svantaggio. A metà tempino Pellegrini spara da lontano e fa -1, sul ribaltamento di fronte Prato schiaccia l’alley-oop, la palla sbatte sul ferro e si impenna sulla parte superiore del tabellone per poi carambolare nel canestro che viene dato buono. Il torto subìto riaccende il motore roburino che riprende a girare alla grande, si alzano i ritmi in campo e i decibel nel palazzetto. Varese peró non si fa intimorire e guida con un leggero vantaggio, si entra nell’ultimo quarto sul 55-61.

Il playmaking di Basili e il prezioso contributo difensivo di Bagordo aiutano Saronno a chiudere il gap e trovare il pari con un layup acrobatico di Ventura dopo un giro d’orologio. Fernandez e Prato non ci stanno e continuano a martellare (Fernandez segnerà 3/4 da tre nel tempino), ci pensa un super Redaelli con due triple e e un canestro da sotto a tenere a galla la Robur. L’equilibrio è totale, si segna un po’ di qua e un po’ di là. A un minuto e venti dal termine, sprint ospite con due sottomano che fanno 78-83. Timeout Saronno che porta i suoi frutti : bomba di Fioravanti, bomba di Negri, in quattro e quattr’otto si incendia il PalaRonchi. Fioravanti subisce fallo intenzionale ed è glaciale in lunetta, 86-83 e palla in mano a Varese per l’ultimo tiro. Se lo prende Prato ma il ferro sputa fuori il pallone, l’MVP di serata Ventura (25 punti e 8 rimbalzi) prende il rimbalzo e trasforma i liberi del successo e del 10-0 di parziale decisivo. Finisce 88-83, vince Saronno.

Con la vittoria di questa sera, la Robur entra nella classifica avulsa con Tortona e Bergamo, tutte a quota 20 punti. Tortona ha tre vittorie negli scontri diretti, Saronno due e Bergamo una. Dunque la classifica che ne emerge è Tortona 11esima, Robur 12esima, Bergamo 13esima e Marnate 14esima.

Saronno sarà nel tabellone playout con il numero 12B e incontrerà la numero 13A che risponde al nome della Gardonese, squadra di Gardone Val Trompia. Nello stesso lato del tabellone ci saranno Marnate ed una tra Iseo, Trieste e Montebelluna.

I playout si giocano al meglio delle tre partite, una a settimana, e cominciano sabato 3 maggio alle 21 al PalaRonchi. Nei prossimi giorni maggiori dettagli sullo svolgimento degli spareggi salvezza.

Panceri, Pellegrini 10, Zimonjic, Negri 6, Ventura 25, Alexa, Bagordo 14, Presotto 6, Redaelli 11, Basili 6, Fioravanti 10, Gualdi n.e