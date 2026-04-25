Basket

SARONNO – Ultimo appuntamento di regular season oggi nel campionato di basket maschile serie B: dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale in trasferta a Olgiate Olona contro Marnate, la Robur Saronno torna stasera in casa, alle 21 al palasport del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo, e trova il giovane Campus Varese. Sfida alla portata di Acunzo e compagni, che oggi sono terz’ultimo ma puntano al miglior piazzamento possibile in vista dei certi playout.

Classifica

Sangiorgese 42 punti, Pizzighettone 40, Pavia 36, Social Osa Milano 30, Nervianese e Gallarate 28, Campus Varese 2e Bocconi Milano 6, 7 Laghi Gazzada 22, Orobica Bergamo w Derthona 20, Robur Saronno 18, Marnate 16, Sansabasket Cremmona 6. L’ultima retrocede direttamente, dalla quint’ultima alla penultima sono previsti i playout contro le peggiori dell’altro girone del nord Italia.

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