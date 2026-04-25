Calcio

SARONNO – Dopo il derby vinto all’ultimo respiro contro la Caronnese, l’Fbc Saronno si prepara agli ultimi 90 minuti di campionato con un obiettivo chiaro: conquistare i play off. In vista della trasferta di domenica a Tavernerio contro l’Altabrianza (ultima giornata di Eccellenza), a fare il punto è il presidente onorario e sponsor Gaetano Barletta.

Domenica una partita decisiva per i play off: che clima si respira?

“C’è grande concentrazione e voglia di completare l’opera. Arriviamo da un derby che ci ha dato entusiasmo, ma sappiamo che tutto si decide adesso. Serve restare sul pezzo fino all’ultimo minuto”.

Partiamo proprio dal derby con la Caronnese: che emozione è stata?

“È stata un’emozione che ti riconcilia col calcio. È lo sport più bello del mondo e domenica lo abbiamo capito fino in fondo. Venivamo da qualche delusione inaspettata, ma ci siamo ripresi tutto con due gol nel recupero. Al novantesimo eravamo fuori da tutto, poi abbiamo vinto. Questa squadra ha una qualità che riconosco sempre: la caparbietà. Anche nei momenti peggiori non molla mai”.

C’è la possibilità che il derby si riproponga ai play off…

“Mi farebbe piacere. È una sfida a cui tengo molto. Con la Caronnese c’è stima, ma anche una rivalità sportiva sana. Va dato merito alla loro società per il lavoro fatto dopo la fase post Reina, però è giusto dire che anche Saronno merita di stare a certi livelli”.

Per la trasferta di Tavernerio la società ha deciso di pagare il biglietto ai tifosi: perché questa scelta?

“Vogliamo coinvolgere sempre di più la città. Domenica scorsa vedere lo stadio pieno, con tanti giovani, ci ha colpito molto. Da lì è nata l’idea. Il tifo è fondamentale, soprattutto per una realtà come Saronno: l’entusiasmo può fare la differenza”.

Guardando oltre, che prospettive vede per il futuro del Saronno?

“La mente va già alla prossima stagione. Il punto di riferimento della società è Marco Proserpio. Ho letto qualche sua parola di sconforto nelle ultime settimane, ma so quanto sia determinato. Il consiglio che gli ho sempre dato è di allargare il progetto, coinvolgere persone serie, appassionate e magari tifose del Saronno. Serve strutturare la società per costruire qualcosa di importante e puntare a categorie superiori, perché Saronno merita di stare più in alto”.

Classifica

Arconatese 73 punti, Solbiatese 61, Caronnese 56, Fbc Saronno 53, Legnano e Vergiatese 51, Rhodense 49, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Mariano 39, Magenta e Arcellasco 38, Vis Nova Giussano e Besnatese 37, Vigevano 36, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

(foto: Gaetano Barletta con Marco Proserpio, direttore generale del Fbc Saronno)

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