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CASTELSEPRIO – Tre giornate festive all’insegna della cultura e della scoperta al parco archeologico di Castelseprio, che resterà aperto al pubblico con orari dedicati tra fine aprile e inizio maggio.

Il primo appuntamento è per oggi, sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, quando il parco sarà aperto dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito, come previsto per le ricorrenze nazionali nei musei e nei parchi archeologici statali.

Si prosegue venerdì 1 maggio, con apertura dalle 10 alle 17, mentre domenica 3 maggio è prevista un’ulteriore giornata con ingresso gratuito e orario dalle 10 alle 18. Tre occasioni per visitare uno dei siti archeologici più rilevanti del territorio, inserito nel patrimonio Unesco, approfittando delle giornate di festa per organizzare una gita tra storia e natura.

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