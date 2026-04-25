Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 24 aprile, spiccano eventi tradizionali, curiosità diventate virali e temi di attualità locale. Dalla fiera di Origgio alla ribalta televisiva, fino a un refuso che ha acceso i social, non mancano aggiornamenti su politica e situazioni ancora irrisolte sul territorio.

Ad Origgio prende il via la storica fiera delle merci e del bestiame, con un ricco programma di iniziative tra tradizione, esposizioni e momenti di aggregazione per tutte le età.

Dalle esibizioni in corso Italia fino alla televisione nazionale: l’Ivan Busking Project approda su Raiuno per una sfida serale che porta la musica di strada sotto i riflettori.

Un refuso sui manifesti del consiglio comunale diventa un vero e proprio gioco virale, con cittadini che si divertono a individuare l’errore condividendo foto e commenti.

A oltre un anno dal rogo, resta critica la situazione della palazzina ancora senza interventi, con un appello che richiama l’attenzione sulla sicurezza e sul degrado.

In vista delle elezioni, Mario Ceriani ufficializza la sua candidatura a sindaco, presentando obiettivi e linee guida del suo progetto amministrativo.

Sempre sul fronte elettorale, Origgio democratica annuncia il proprio candidato sindaco: si tratta di Francesco Venturini, pronto a guidare la proposta civica.

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