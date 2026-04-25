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SARONNO – Sabato 25 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, a Saronno i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, garantendo un contesto meteorologico tranquillo e tipicamente primaverile. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: la minima sarà di circa 10°C, mentre la massima raggiungerà i 24°C, offrendo condizioni miti nelle ore centrali. I venti soffieranno moderati da Sudovest sia al mattino sia al pomeriggio, senza variazioni significative nell’intensità o nella direzione. Non sono previste allerte meteo, a conferma di una situazione atmosferica stabile e senza criticità.

Il quadro meteorologico si estende in modo uniforme anche al resto della Lombardia, dove un campo di alta pressione garantisce tempo stabile e cieli in prevalenza sereni su pianure, Prealpi e Alpi. I venti risulteranno generalmente deboli, in rotazione verso i quadranti sud-occidentali, mentre le temperature resteranno in linea con le medie stagionali, contribuendo a un contesto complessivamente soleggiato e asciutto su tutta la regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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