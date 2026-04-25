ORIGGIO – Deposito delle liste nel giorno simbolo della Liberazione e nel pieno della fiera: il sindaco uscente Evasio Regnicoli ufficializza la candidatura e punta al secondo mandato alle prossime elezioni amministrative.

La presentazione è avvenuta sabato 25 aprile, in concomitanza con la Festa della Liberazione e con la Festa primaverile delle merci e del bestiame. Una scelta che, secondo il primo cittadino, rappresenta un segnale preciso sui valori e sulle priorità della lista. Regnicoli si ricandida dopo il primo mandato, rivendicando i risultati ottenuti e indicando la continuità amministrativa come obiettivo per i prossimi anni.

Di seguito il testo integrale diffuso dal sindaco uscente:

“Presentazione e deposito delle liste dei candidati il 25 Aprile Festa della Liberazione e Festa Primaverile delle Merci e del Bestiame ad Origgio. Non è casuale, ma è un chiaro segnale che reputiamo importanti la Libertà, la Democrazia, la nostra tradizione, i nostri giovani, ma anche i nostri vecchi. Che vogliamo bene alla nostra Origgio, che ostacoliamo le speculazioni che perseguiamo con forza e coraggio l’interesse collettivo, non di una sola parte ma di tutti gli Origgesi anche di quelli che non capiscono o sono disinteressati. Abbiamo creduto anni fa di poter progettare e pianificare una Origgio migliore, tendente al Bello, all’efficacia , al servizio del cittadino. Il gruppo iniziale è sempre più cresciuto coinvolgendo tantissimi Origgesi entusiasti di collaborare e di partecipare con la sola finalità del bene collettivo.

Origgio adesso è più bella, vivibile, libera, sicura e prospera. Alcune opere storiche, diverse infrastrutture e progetti hanno già visto la luce, altre importanti la vedranno a breve.

I servizi al cittadino sono più efficaci, efficienti e moderni. La sicurezza è palpabile e siamo di esempio per i nostri vicini. L’ambiente è salvaguardato e ci siamo riconfermati comune capofila del parco. La cultura è stata messa al centro e mostre, esposizioni, pubblicazioni importanti hanno dato luce, importanza e prestigio ad Origgio. Abbiamo ereditato una organizzazione vecchia, stanca, demotivata. Ne abbiamo creata una giovane, moderna ed entusiasta. La prossima Amministrazione volerà sulle ali di funzionari giovani, capaci e competenti. Adesso continuiamo contagiando tutto il Saronnese e studiando il modo per rendere il territorio nel quale viviamo tranquillo, piacevole, accogliente, vivibile perché i confini nella realtà non esistono. Il meglio per Origgio”.

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