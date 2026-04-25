Saronno celebra il 25 Aprile in corteo: diretta
25 Aprile 2026
SARONNO – Ritrovo in piazza Libertà, alzabandiera e corteo nel centro cittadino: si celebra oggi, venerdì 25 aprile, la Festa della Liberazione con la cerimonia istituzionale organizzata in città.
Il programma prevede il ritrovo alle 9,40 in piazza Libertà con l’alzabandiera. Alle 10 è in programma la Santa Messa nella chiesa prepositurale. A seguire prende il via il corteo che attraversa corso Italia, piazza San Francesco, via Diaz e viale Rimembranze fino a raggiungere piazza Caduti Saronnesi.
Qui sono previste le onoranze ai caduti con la deposizione delle corone di alloro al monumento a Salvo D’Acquisto e al monumento ai Caduti saronnesi per la Libertà.
La mattinata si conclude con i discorsi commemorativi in piazza Caduti Saronnesi, momento centrale per rinnovare il ricordo e i valori legati alla Liberazione.
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