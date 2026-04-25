Città

SARONNO – Nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli ospita il tradizionale rito delle Rogazioni, con la benedizione di campi, orti e giardini. Un appuntamento che unisce fede e tradizione contadina, con un programma articolato tra visite, momenti di preghiera e celebrazioni.

Programma

Si inizia dalle 15.30 con l’apertura straordinaria del Battistero in piazza del Santuario, visitabile liberamente e gratuitamente fino alle 17.15, senza necessità di prenotazione. Durante l’apertura sarà possibile ammirare la Pietà di Pompeo Marchesi, con la presenza di una guida a disposizione dei visitatori.

Sempre dalle 15.30, sotto il portico del Santuario, davanti al quadro della Guarigione di Pedretto del Morgari, i fedeli potranno deporre una piccola croce realizzata con rametti potati provenienti da orti, campi o giardini, che verrà poi ripresa al termine della celebrazione.

Alle 17.30, sul piazzale del Santuario, è prevista la benedizione delle croci portate dai partecipanti, segno della richiesta di protezione per le coltivazioni. A seguire, la processione verso l’interno del Santuario accompagnata dal canto delle Litanie Maggiori.

La giornata si concluderà alle 18 con la celebrazione della messa della quarta domenica di Pasqua. L’iniziativa ripropone una tradizione legata al mondo agricolo, che attraverso il rito delle Rogazioni invita alla preghiera e alla benedizione del lavoro della terra e delle comunità.

25042026