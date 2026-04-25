Città

SARONNO – Martedì 28 aprile alle 21, negli spazi della Casa di Marta in via Petrarca 1, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna “Incontro con l’autore”, iniziativa culturale promossa dalla Biblioteca della Casa di Marta per il 2026. Protagonista della serata sarà Daria Bignardi, che presenterà il suo libro “Nostra solitudine”, edito da Mondadori.

L’incontro offrirà al pubblico un’occasione di riflessione su temi attuali e personali, a partire dalle domande che attraversano l’opera: come si vive oggi nel mondo, come si trova un proprio spazio pur nella consapevolezza dei privilegi e nel confronto con i propri traumi, piccoli o grandi. Al centro del dialogo anche il significato della solitudine, intesa non solo come condizione di isolamento ma anche come luogo da cui ascoltare il battito del cuore del mondo.

A moderare la serata sarà Laura Busnelli, che guiderà il confronto con l’autrice, accompagnando il pubblico nell’approfondimento dei contenuti del libro e delle tematiche affrontate.

L’iniziativa è a partecipazione libera e gratuita ed è aperta alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della Biblioteca della Casa di Marta, realtà attiva sul territorio con proposte dedicate alla promozione della lettura e del dialogo.

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