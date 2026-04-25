Cronaca

SARONNO – Uno scippo avvenuto in pieno centro, nei pressi della scuola Ignoto Milite di via Antici, è stato segnalato nelle ultime ore sui social, dove il racconto dell’episodio ha suscitato numerose reazioni tra i cittadini. Secondo quanto riferito in un post, il fatto sarebbe avvenuto in mattinata, attorno alle 10, quando un uomo sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che, nel giro di pochi secondi, gli avrebbe strappato la catenina d’oro dal collo per poi allontanarsi rapidamente.

Il racconto, diffuso online da un familiare della vittima, ha riacceso il dibattito tra i residenti sul tema della sicurezza in città, con molti commenti che evidenziano preoccupazione per episodi di questo tipo, soprattutto in zone centrali e frequentate. Resta dunque l’attenzione su un episodio che, come spesso accade in questi casi, è stato amplificato dalla diffusione sui social, alimentando il confronto tra cittadini sulla percezione di sicurezza.

Nei giorni scorsi un furto ai danni di un passante era stato messo a segno da uno sconosciuto in monopattino.

(foto archivio)

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