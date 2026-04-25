Cronaca

SARONNO – Torna l’allarme truffe telefoniche in città, con diversi episodi segnalati negli ultimi giorni e riconducibili al raggiro dei cosiddetti “falsi carabinieri”. Si tratta di chiamate in cui i malintenzionati si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine, annunciando con vari pretesti un imminente arrivo a casa della vittima. Le motivazioni sono diverse: dalla necessità di mettere al sicuro gioielli a presunte verifiche o notifiche di atti.

In alcuni casi il tentativo di truffa si è spinto ancora oltre, arrivando a prospettare situazioni particolarmente allarmanti, come l’arrivo di una pattuglia per una perquisizione domiciliare legata a presunti reati. Un episodio di questo tipo avrebbe riguardato anche un’anziana, contattata telefonicamente e accusata di essere coinvolta in un furto.

Nonostante i tentativi, al momento non risultano truffe andate a segno: le persone contattate avrebbero infatti mostrato prudenza, evitando di cadere nel raggiro. Resta però alta l’attenzione per modalità che continuano a riproporsi, spesso con telefonate costruite in modo credibile e con riferimenti personali alle vittime, elemento che contribuisce a rendere questi tentativi particolarmente insidiosi.

25042026