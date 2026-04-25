Cronaca

SARONNO – Tornano a colpire i cosiddetti “topi d’auto” in città, con una serie di episodi segnalati negli ultimi giorni in diverse zone, dalla periferia al centro.

Il copione è sempre lo stesso: vetri infranti e abitacoli messi a soqquadro alla ricerca di oggetti o anche solo di monete. Tra le vie interessate figura via San Dalmazio, dove si sono registrati alcuni dei casi più recenti. Situazioni analoghe sono state segnalate anche a Cassina Ferrara, in via Trento, e in una zona più centrale come via Iv novembre, a conferma di un fenomeno che non sembra limitarsi a un’area precisa della città.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di furti di scarso valore o addirittura senza bottino, ma che lasciano comunque danni significativi ai proprietari dei veicoli, costretti a fare i conti con i costi per la riparazione dei vetri e degli interni. Le vittime, come avviene in questi casi, hanno presentato denuncia contro ignoti. Episodi che riportano l’attenzione su un fenomeno che periodicamente si ripresenta e che continua a creare disagi tra i residenti.

(foto: particolare di una delle immagini comparse in questi giorni sui social a testimoniare l’accaduto)

25042026