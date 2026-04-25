Softball

CARONNO PERTUSELLA – Il quinto turno del campionato di serie A1 di softball, oggi, propone subito una sfida di alto livello: dalle 16 a Bariola il derby tra Rheavendors Caronno e Quick Mill Bollate, rispettivamente seconda e prima in classifica. Per la formazione caronnese si tratta di un banco di prova importante dopo un periodo positivo, con sei vittorie consecutive che hanno rilanciato la squadra nelle zone alte. Il confronto con la capolista, ancora imbattuta, rappresenta un test significativo per misurare le ambizioni stagionali. Caronno si presenta all’appuntamento con il roster al completo e con Rusconi (foto) e Guevara previste in pedana. Dall’altra parte Bollate arriva al derby forte del percorso netto fin qui costruito e con la consapevolezza di affrontare una diretta concorrente. Le campionesse d’Italia puntano a confermare la propria solidità, pur con alcune assenze, affidandosi in pedana a Bigatton e Simpson.

Impegno casalingo invece alle 17, campo di via De Sanctis, per l’Mkf Saronno, che ospita la Bertazzoni Collecchio. Dopo un avvio altalenante, con tre vittorie e cinque sconfitte, le saronnesi cercano un doppio successo per risalire la classifica e avvicinarsi alle prime posizioni. Il gruppo è al completo e si affiderà alle lanciatrici Toniolo e Avery.

Le altre sfide odierne di questo turno vedono Thunders Castellana opposta a Italposa Forlì, Ares Safety Macerata contro Lacomes New Bollate e, nella giornata di domenica, Mia Office Blue Girls Pianoro contro Itas Mutua Rovigo.

Classifica: Quick Mill Bollate 1000 (8 vinte, 0 perse), Rheavendors Caronno e Italposa Forlì 750, Mia office Pianoro 625, Lacomes New Bollate 500, Itas Mutua Rovigo e Mkf Saronno 375, Bertazzoni Collecchio e Macerata 250, Thunders Castellana 125.

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