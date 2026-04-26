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TRADATE – Con l’arrivo della primavera e il miglioramento delle condizioni climatiche, a metà aprile sono partiti i monitoraggi della vegetazione nelle aree di studio del progetto Sintab, realizzato nell’ambito del programma Interreg Italia-Svizzera. A darne notizia i responsabili del Parco Pineta.

Dopo le piogge delle ultime settimane, sono dunque iniziati i rilievi sul campo, un passaggio fondamentale per approfondire la conoscenza della biodiversità nelle aree umide e nei territori di confine coinvolti nel progetto. Nel corso delle uscite è stata avviata anche la raccolta di campioni di piante acquatiche ed erbacee. Il materiale raccolto verrà poi analizzato in laboratorio, dove la determinazione delle specie avverrà attraverso l’utilizzo di stereomicroscopi e guide botaniche specialistiche, strumenti indispensabili per un’identificazione precisa.

In questa fase operativa si aggiunge anche una nuova presenza nel team: si tratta di Miriam, tirocinante dell’Università dell’Insubria, selezionata per partecipare ai monitoraggi del progetto Sintab. Affiancherà il gruppo di lavoro nelle attività di raccolta e analisi dei dati.

25042026