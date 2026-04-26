Basket

SARONNO – Colpo di scena all’ultima giornata del campionato di basket maschile serie B Interregionale, il Marnate – che proprio giovedì era stato battuto dalla Robur Saronno nel recupero, ha cessato l’attività sportiva: domani sarà giornata da “regolamento alla mano” per tutti gli altri club, per capire l’impatto sulla classifica dopo questa decisione. Saronno, che è formalmente terz’ultimo proprio davanti a Marnate e per il quale si profilava il primo turno playout contro la Gardonese, potrebbe essere ora abbinato ad un’altra formazione, mentre torna in gioco Cremona che era già retrocesso e invece disputerà i playout. Insomma, un grande caos, solo le prossime ore potranno dire come si rimodella il programma playout, anche per Saronno.

Questo il comunicato ufficiale del club marnatese.

Progetto Ma.Go comunica che purtroppo la società Us Marnatese è impossibilitata a proseguire l’attività sportiva in riferimento alla prima squadra che milita nel campionato di serie B Interregionale. Si interrompe quindi in data odierna, domenica 26 aprile 2026, il campionato 2025-2026, senza disputare l’ultima partita di stagione regolare e le giornate di playout. La società desidera ringraziare lo staff tecnico, gli atleti e i collaboratori che tutti hanno contribuito con impegno e professionalità al percorso della prima squadra. Contestualmente, Progetto Ma.Go intende rassicurare sul regolare proseguimento delle attività del settore giovanile e del minibasket, proseguendo il percorso tecnico e organizzativo intrapreso negli ultimi mesi. Prosegue inoltre l’impegno sportivo della prima squadra di DR1, riferita alla società Draghi Gorlazy, impegnata nelle semifinali dei playoff. La società mantiene quindi la volontà di procedere il proprio percorso sul territorio per garantire la continuità del movimento sportivo e sociale.

(foto archivio: una fase del recentissimo Marnate-Robur Saronno)

26042026