Basket serie B, “salta” il Marnate e cambiano i playout della Robur Saronno
26 Aprile 2026
SARONNO – Colpo di scena all’ultima giornata del campionato di basket maschile serie B Interregionale, il Marnate – che proprio giovedì era stato battuto dalla Robur Saronno nel recupero, ha cessato l’attività sportiva: domani sarà giornata da “regolamento alla mano” per tutti gli altri club, per capire l’impatto sulla classifica dopo questa decisione. Saronno, che è formalmente terz’ultimo proprio davanti a Marnate e per il quale si profilava il primo turno playout contro la Gardonese, potrebbe essere ora abbinato ad un’altra formazione, mentre torna in gioco Cremona che era già retrocesso e invece disputerà i playout. Insomma, un grande caos, solo le prossime ore potranno dire come si rimodella il programma playout, anche per Saronno.
Questo il comunicato ufficiale del club marnatese.