Calcio

SARONNO – Nel pomeriggio di oggi 26 aprile si è conclusa la stagione regolamentare del girone R della seconda categoria di Legnano che ha visto protagoniste Amor Sportiva in casa della Pro Novate, Pro Juventute nello scontro diretto con il San Luigi Pogliano in trasferta e Dal Pozzo con Mazzo 80, reduci, rispettivamente, da un ko per 1-0, un pareggio nel finale per 1-1 e una vittoria netta per 3-0. Niente da fare, dunque, per la Pro Juventute che, dopo il risultato rimediato oggi, è condannata a disputare i play-out per rimanere in seconda categoria assieme a Virtus Cantalupo, Mazzo 80 e Union Oratori Castellanza.

Si sono conclusi oggi anche il girone B della prima categoria lombarda che ha visto protagonista la Gerenzanese, reduce da una vittoria per 3-1 in casa contro il Montesolaro che, però, non è abbastanza per evitare i play-out con la Lainatese, e il girone Z della seconda categoria di Varese che ha visto il Cistellum battere 3-5 la Borsanese e chiudere il campionato ad un amaro secondo posto dietro il capolista Città di Samarate distante una sola lunghezza.

(foto da archivio)