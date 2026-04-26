Calcio

TURATE – “Una cosuccia da nulla” scherano dai social della Frazione calcistica Dal Pozzo: oggi battendo con un netto 3-0 il Mazzo 80, la formazione gialloverde ha conquistato l’accesso ai playoff di Seconda categoria, traguardo raggiunto all’ultima giornata di regular season, nel match pomeridiano sul campo di Turate. In gol Stefanizzi al 36′ e nella ripresa Canti al 3′ e Di Lio al 13′.

Risultati

30′ giornata: Dal Pozzo-Mazzo 80 3-0, Legnanese-Osaf 4-0, Oratorio Lainate Ragazzi-Ardor Bollate 3-1, Oratorio Passirana-Victor Rho 0-8, Polisportiva Orpas-Virtus Cantalupo 4-3, Pro Novate-Amor sportiva 1-0, Robur-Union Oratori Castellanza 3-1, San Luigi Pogliano-Pro Juventute 1-1.

Classifica

Polisportiva Orpas 66 punti, Robur 62, Oratorio Lainate Ragazzi 56, Dal Pozzo 53, Victor Rho 52, Amor sportiva 46, Pro Novate 45, Legnanese 42, Ardor Bollate e Osaf 41, San Luigi Pogliano 32, Pro Juventute e Virtus Cantalupo 29, Mazzo 80 e Union Oratori Castellanza 28, Oratorio Passirana 15.

I verdetti

Polisportiva Orpas promossa direttamente in Prima categoria, playoff per Robur, Oratorio Lainate Ragazzi e Dal Pozzo; playout Pro Juventute, Virtus Cantalupo, Mazzo 80 e Union Oratori Castellanza, retrocesso Oratorio Passirana.

(un fotogramma del video pubblicato dal Dal Pozzo sui social, delle celebrazioni post partita)

26042026