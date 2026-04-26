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COGLIATESE – Derby dell’ultima giornata che vale una stagione intera per Cogliatese e Misinto : chi vince è salvo, chi perde disputerà i playout.

I biancoazzurri spingono sin dal primo minuto e trovano in fretta il vantaggio : al 7’ Fazzari batte un gran corner dalla sinistra, il cross è molto forte e preciso e una deviazione della retroguardia misintese condanna Mercorillo che non puó intervenire, 1-0. La formazione di Biemmi è decisamente in giornata e nel giro di un quarto d’ora raddoppia, al 22’ Fazzari fa partire un gran destro dai trenta metri che si stampa sulla traversa, sulla respinta la difesa biancoverde pasticcia e di rapina bomber Banfi la picchia sotto alla traversa, 2-0. Non c’è partita, al 40’ ecco il tris, Cimnaghi imbuca col contagiri per Rose che sgroppa sulla sinistra e serve al bacio l’inserimento di settanta metri di capitan Pastore che deve solo spingerla nella porta sguarnita, 3-0.

Nella ripresa, forse complice il caldo asfissiante, la Cogliatese molla un po’ il colpo e il Misinto torna a farsi vedere in avanti con pericolosità.

Al 6’ Cattaneo R. addomestica bene al limite e spara in girata sfiorando il bersaglio grosso. Lo squillo arriva al 67’, Cantore stoppa a centro area con il petto e fa partire il destro che si infila sotto l’incrocio, 3-1. Al 74’ il Misinto accorcia ulteriormente, Rossin da calcio d’angolo disegna una traiettoria perfetta e mette a segno il gol olimpico, 3-2.

Le gambe dei giocatori cogliatesi, memori della rimonta subìta la scorsa settimana sempre dal 3-0 di vantaggio, cominciano un po’ a tremare ma con intelligenza i biancoazzurri riescono a non correre più pericoli mentre il cronometro si esaurisce. Triplice fischio, finisce 3-2, si salva la Cogliatese.

Una stagione complicatissima per la squadra di Biemmi che si è ritrovata con l’acqua alla gola fino all’ultimo nonostante la buona qualità della rosa. I ragazzi si sono peró compattati nel momento decisivo portando a casa il derby e la salvezza matematica, dimostrando di meritare la permanenza in seconda categoria. Il Misinto viene sopravanzato dalla Cogliatese e disputerà i playout contro l’Osal Novate.

Cogliatese – Misinto : 3-2

COGLIATESE : Sanfilippo, Pascale K., Rose, Muraca, Pastore, Belotti, Del Bianco, Fazzari, Banfi, Cimnaghi, Ferrario. A disposizione : Ortolan, Avella, Borghi, Corona, Murari, Pascale G., Pivato, Quaggelle, Romano. All. Biemmi

MISINTO : Mercorillo, Parenti, El Kharsi, Peverelli, Greco, Bellusci, Riva, Barlusconi, Cattaneo R., Cantore, Cattaneo F. A disposizione : Bettini, Frangi, Cattaneo L., Rossin, Ostini, Pecin, Salerno, Zezza, Scattolin. All. Basilico

Marcatori : 7pt autorete (C), 21pt Banfi (C), 40pt Pastore (C), 22st Cantore (M), 28st Rossin (M).