Calcio

Grande traguardo per l’Equipe Garibaldi, che grazie al pareggio per 1-1 contro la Virtus Sedriano stacca il pass per la finale playoff contro il San Giuseppe Arese.

Partita intensa e molto equilibrata, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto per tutti i novanta minuti. Il risultato finale premia l’equilibrio visto in campo e soprattutto la solidità dell’Equipe Garibaldi nei momenti decisivi.

Il pareggio basta ai garibaldini per centrare l’obiettivo playoff e continuare il proprio percorso stagionale, ora con l’appuntamento più importante: la finale contro il San Giuseppe Arese, ultima sfida per provare a chiudere in bellezza una stagione già positiva.

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