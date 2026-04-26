Calcio 3′ cat. A, Garibaldi avanti: è finale playoff contro San Giuseppe Arese
26 Aprile 2026
Grande traguardo per l’Equipe Garibaldi, che grazie al pareggio per 1-1 contro la Virtus Sedriano stacca il pass per la finale playoff contro il San Giuseppe Arese.
Partita intensa e molto equilibrata, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto per tutti i novanta minuti. Il risultato finale premia l’equilibrio visto in campo e soprattutto la solidità dell’Equipe Garibaldi nei momenti decisivi.
Il pareggio basta ai garibaldini per centrare l’obiettivo playoff e continuare il proprio percorso stagionale, ora con l’appuntamento più importante: la finale contro il San Giuseppe Arese, ultima sfida per provare a chiudere in bellezza una stagione già positiva.
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