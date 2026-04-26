Calcio

TAVERNERIO – Ultimi 90 minuti decisivi nel girone di Eccellenza, con una sfida che pesa molto sia per la zona alta, sia per la zona bassa: Altabrianza Tavernerio contro FBC Saronno.

Il Saronno, quarto a quota 53 punti, non ha ancora la certezza matematica dei playoff e deve difendere la propria posizione dagli assalti delle inseguitrici. Una vittoria sarebbe fondamentale per blindare l’accesso ai playoff, mentre qualsiasi passo falso potrebbe rimettere tutto in discussione proprio sul traguardo finale.

Dall’altra parte, situazione più delicata per l’Altabrianza, che ha bisogno di una vittoria e deve anche sperare in uno scivolone delle squadre che la precedono per non retrocedere direttamente in Promozione

Alle 15.30 il fischio d’inizio della gara e potrete seguire qua con noi la diretta playbyplay del match.

Classifica

Arconatese 73 punti, Solbiatese 61, Caronnese 56, Fbc Saronno 53, Legnano e Vergiatese 51, Rhodense 49, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Mariano 39, Magenta e Arcellasco 38, Vis Nova Giussano e Besnatese 37, Vigevano 36, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

26042026