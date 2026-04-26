Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Si chiude con un pareggio l’ultima giornata di regular season della Caronnese, che al Comunale impatta 1-1 contro l’Ardor Lazzate e conquista ufficialmente il terzo posto finale, centrando l’obiettivo playoff.

La cronaca – Davanti a un buon pubblico e in un clima ormai estivo, la gara si sviluppa su ritmi non elevatissimi, con le due squadre attente soprattutto a non scoprirsi. Nel primo tempo le occasioni sono poche: la Caronnese mantiene maggiormente il possesso, ma la difesa ospite si dimostra sempre pronta, mentre dall’altra parte Torraca prova a impensierire la retroguardia rossoblù senza trovare lo specchio. Nella ripresa la partita si accende. L’Ardor Lazzate cresce e alla mezz’ora trova il vantaggio proprio con Torraca, bravo a concludere dal limite. La reazione della Caronnese è immediata: dopo un gol annullato per fuorigioco, arriva il pareggio con Di Quinzio, che di testa ristabilisce l’equilibrio. Nel finale non succede altro e il match si chiude sull’1-1, un risultato che consente ai rossoblù di confermare il terzo posto e il primato di miglior difesa del campionato.

Ora l’attenzione si sposta ai playoff: domenica 3 maggio al Comunale di Caronno Pertusella andrà in scena il primo turno, con il derby contro il Saronno.

Caronnese-Ardor Lazzate 1-1

CARONNESE: Paloschi, Vaghi (44’ st Macaluso), Terrini, Ortelli (37’ st Cappi), Tumino, Sorrentino, Vitofrancesco, Cannizzaro (44’ st Inviti), Corno, Di Quinzio, Ghibellini (34’ st Sarkar). A disposizione Vergani, Cerreto, Malvestio, El Fkak, Colombo. All. Michele Ferri.

ARDOR LAZZATE: Ferrara, Mauri, Schieppati, Grillo, Soldi, Priola, Galimberti (16’ st Zermo), Panzani (32’ st Citterio), Torraca (42’ st Spitaleri), Panatti (21’ st Di Giuliomaria), Cazzaniga (27’ st Fogal). A disposizione Bovi, Reale, Pasqual, Vianello. All. Gheller Mavillo.

Arbitro: Giorgio Corna di Bergamo (Giorgio Brozzoni di Bergamo e Roberto Fazzo di Milano).

Marcatori: 30’ st Torraca (Al), 34’ st Di Quinzio (Ca).

Risultati

34′ giornata Altabrianza Tavernerio-Fbc Saronno 1-3, Arcellasco-Arconatese 3-0, Caronnese-Ardor Lazzate 1-1, Mariano-Rhodense 0-3, Sedriano-Lentatese 1-3, Sestese-Besnatese 2-4, Vergiatese-Legnano 1-1, Vigevano-Solbiatese 0-0, Vis Nova Giussano-Magenta 3-4.

Classifica

Arconatese 73, Solbiatese 62, Caronnese 57, Fbc Saronno 56, Legnano, Vergiatese e Rhodense 52, Lentatese 44, Ardor Lazzate, Magenta e Arcellasco 41, Besnatese 40, Mariano 39, Vis Nova Giussano e Vigevano 37, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

I verdetti

Arconatese promossa in serie D; Solbiatese, Caronnese e Fbc Saronno ai playoff; Mariano, Vis Nova Giussano, Vigevano e Sedriano ai playout; Altabrianza e Sestese retrocesse.

26042026