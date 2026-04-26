Calcio

TAVERNERIO – Nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza, l’FBC Saronno centra l’obiettivo playoff espugnando il campo dell’Altabrianza Tavernerio con una rimonta convincente. Finisce 1-3, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni, decisiva per entrambe le squadre.

Partono meglio i padroni di casa, che all’11’ trovano il vantaggio: azione sulla destra e assist per Citterio, bravo a smarcarsi con un contromovimento e a battere Todesco. Il Saronno però reagisce subito, sfiorando il pari con il colpo di testa di Ruschena che termina di poco alto. I biancocelesti alzano il ritmo e costruiscono diverse occasioni: Candido calcia a lato, mentre lo stesso Ruschena colpisce l’esterno della rete. Il meritato pareggio arriva al 37’, quando Cocuzza sfrutta un rimpallo favorevole e con l’esterno firma l’1-1.

Nella ripresa sale in cattedra Todesco, decisivo con una doppia parata su Barlocco e ancora su Citterio, mantenendo in equilibrio il risultato. Al 53’ arriva il sorpasso: Vassallo serve Candido in area e l’attaccante biancoceleste non sbaglia, firmando il 2-1. Nel finale il Saronno chiude i conti con Benedetti, che approfitta dell’uscita del portiere e deposita a porta vuota il gol del definitivo 1-3.

Con questa vittoria il Saronno stacca il pass per i playoff, dove affronterà in trasferta la Caronnese. Amaro epilogo invece per l’Altabrianza Tavernerio, che con la sconfitta saluta la categoria incassando la retrocessione diretta.

26042026