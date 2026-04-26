Calcio

TAVERNERIO – Designazione arbitrale importante per Altabrianza-Fbc Saronno, decisiva per i comaschi di Tavernerio che inseguono la salvezza e per i saronnesi che inseguono i playoff. A dirigere la gara sarà Ruggero Alessi che arriva apposta, addirittura dall’altro capo d’Italia, è della sezione Aia di Palermo. E’ un giovane arbitro emergente, in caso come questo lungo trasferte arbitrali nel campionato d’Eccellenza sono infatti un trampolino di lancio per il salto di categoria.

L’arbitro Alessi di Palermo sarà affiancato dagli assistenti David Tirloni di Treviglio e Pietro Rubino di Cinisello Balsamo. Inizio gara alle 15.30 al centro sportivo di via Michelangelo. Nelle ultime domeniche Alessi ha arbitrato Conegliano-Luparense 1-1 per il suo esordio in serie D (19 aprile), Stilo Monasterolo-Brancaleone 4-2 di Eccelenza (12 aprile), altre gare di Eccellenza e pure un Palermo-Avellino 4-1 categoria Allievi nazionali (8 marzo). In questa stagione ha già diretto 19 gare, distribuendo 30 ammonizioni e con 3 espulsioni.

Classifica

Arconatese 73 punti, Solbiatese 61, Caronnese 56, Fbc Saronno 53, Legnano e Vergiatese 51, Rhodense 49, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Mariano 39, Magenta e Arcellasco 38, Vis Nova Giussano e Besnatese 37, Vigevano 36, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

(foto Aia Palermo: l’arbitro Ruggero Alessi)

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