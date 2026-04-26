Calcio

CERRO MAGGIORE – Si chiude il campionato di Promozione con i verdetti finali e una giornata che conferma quanto visto per tutta la stagione. L’Aurora Cantalupo chiude in testa, coronando un percorso solido e continuo: nell’ultima giornata basta l’1-0 nello scontro diretto contro lo S.C. United per difendere il primato e mettere il sigillo su un campionato di alto livello.

Alle sue spalle rallenta l’Accademia Inveruno, sorpresa sul campo del Vittuone, mentre lo United non riesce a completare l’aggancio perdendo proprio contro la capolista. Completano la zona playoff Gallarate e Universal Solaro: i primi pareggiano contro il Canegrate, mentre il Solaro chiude in bellezza con un largo successo sul Vighignolo.

Tra le altre, spicca il colpo del Ceriano Laghetto, che passa sul campo della Castanese in una gara ricca di gol, mentre arrivano vittorie anche per Luino e Gavirate. Il Verbano saluta la stagione con un successo esterno, mentre nelle retrovie si chiude un’annata complicata per l’Ispra.

Promozione – Girone C – Risultati, marcatori e classifica

Acc. Vittuone-Accademia Inveruno 1-0 Reti: 27′ pt Biglieri

Aurora Cantalupo-S.C. United 1-0 Reti: 26′ pt Bianchi

Castanese-Ceriano Laghetto 2-4 Reti: 15′ pt Martirani (CL), 22′ pt Carraro (CL), 35′ pt Bozzolan (CL), 10′ st Sow (CA), 43′ st Schiavo (CL), 45′ st Ruggeri (CA)

Gallarate-Canegrate 1-1 Reti: Marroquin (G), 15′ st Borsani (C)

Gavirate-Accademia BMV 2-1 Reti: 21’pt Morbioli (G), 17′ st Marras (G), 46′ st Fantaziu (A)

Ispra-Luino 1-3 Reti: 12′ pt Lercara (L), 18′ pt Bigoni (L), 27′ st Piazza (L), 39′ st Groppo (I)

Morazzone-Verbano 0-1 Reti: Riccelli

Universal Solaro-Vighignolo 5-0 Reti: 6′, 10′ pt Drago, 19′ pt Fabozzi, 4′, 27′ st Pietropoli

Classifica: Aurora Cantalupo 65, Accademia Inveruno 60, S.C. United 54, Gallarate 51, Universal Solaro 51, Vighignolo 41, Ceriano Laghetto 41, Morazzone 40, Accademia BMV 40, Luino 39, Castanese 38, Acc. Vittuone 37, Gavirate 37, Canegrate 35, Ispra 17, Verbano 14