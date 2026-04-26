Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Pareggio – quello odierno – che lascia tutto aperto per la Varesina, che impatta 2-2 contro il Breno e rimanda il discorso salvezza all’ultima giornata.

Le fenici si trovano ancora nelle zone basse della classifica e dovranno conquistare almeno un punto nella trasferta sul campo del Caldiero Terme per avere la certezza di disputare i playout. Contro il Breno è arrivata una gara combattuta, con continui ribaltamenti di fronte e un risultato che fotografa l’equilibrio visto in campo. Dopo essere andata sotto nel primo tempo, la Varesina ha reagito nella ripresa ribaltando momentaneamente il punteggio grazie alle reti di Costantino e Manicone. Il Breno è però riuscito a rientrare, fissando il risultato sul 2-2 finale.

Un punto che mantiene vive le speranze ma che non basta per chiudere i conti: tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti, con la Varesina chiamata a non sbagliare per centrare l’obiettivo minimo stagionale.

Serie D Girone B – Risultati e marcatori

Brusaporto-Folgore Caratese 3-1 Reti: Siani rig. (B), Austoni (B), Seck (B); Aprile (F)

Castellanzese-Milan Futuro 1-3 Reti: p.t. 15′ Magrassi (M), 37′ rig. Chessa (C); s.t. 15′ Magrassi (M), 48′ Branca (M)

Leon-Chievo Verona 2-2 Reti: p.t. 34′ rig. Palma (L); s.t. 5′ Paloschi (C), 9′ El Kadiri (C), 43′ Turano (C)

Nuova Sondrio-Real Calepina 5-1 Reti: p.t. 5’ Semprini (R), 18’ Zingone (S), 34’ Belecco (S), 38’ Suarez (S); s.t. 13′ Longo (S), 31′ Longo (S)

Pavia-Virtus Ciseranobergamo 3-0 Reti: p.t. 3′ Poesio (P), 18′ Quaggio (P); s.t. 14′ Monza (P)

Scanzorosciate-Casatese Merate 0-3 Reti: p.t. 4′ Avinci (C), 33′ Avinci (C); s.t. 10′ Carannante (C)

Varesina-Breno 2-2 Reti: p.t. 40′ Castelli (B); s.t. 5′ Costantino (V), 20′ Manicone (V), Papa (B)

Villa Valle-Oltrepò 1-3 Reti: s.t. 19′ Lucino (O), 39′ Caremoli (O), 43′ Crivelli (O), 48′ Lancini (V)

Vogherese-Caldiero Terme 0-5 Reti: Goglino, Goglino, Liberati

Classifica

Folgore Caratese 65, Casatese 58, Chievo Verona 57, Milan Futuro 53, Leon 53, Brusaporto 51, Oltrepò 47, Villa Valle 47, Scanzorosciate 46, Virtus Ciseranobergamo 45, Caldiero Terme 44, Real Calepina 41, Castellanzese 40, Pavia 37, Breno 35, Varesina 35, Nuova Sondrio 31, Vogherese 8.

(foto Varesina calcio)

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