Saronnese

CISLAGO – Non è raro, anche nel basso varesotto, imbattersi in animali selvatici che si avvicinano alle aree abitate o alle strade, ma ogni volta l’incontro non passa inosservato. È quanto accaduto nelle scorse ore nei pressi della Massina di Cislago, dove sono stati avvistati due esemplari di capriolo in pieno giorno. A documentare la scena è stato un post comparso sui social, accompagnato da una fotografia che mostra chiaramente i due animali fermi in un campo, a poca distanza dalla strada. Una presenza che ha subito attirato l’attenzione degli utenti, tra curiosità e stupore.

Gli animali ritratti sono caprioli, specie diffusa anche nella pianura e nelle zone boschive della provincia di Varese, ma che non sempre si lascia osservare così facilmente, soprattutto in orari diurni e in contesti vicini alla viabilità. Negli ultimi anni, complice anche la progressiva espansione delle aree urbanizzate e la conseguente riduzione degli spazi naturali, non sono rari gli avvistamenti di fauna selvatica anche in prossimità dei centri abitati. Episodi come questo confermano una presenza sempre più frequente, che richiede attenzione soprattutto per chi si trova alla guida, dove l’attraversamento improvviso di animali può rappresentare un rischio. L’avvistamento alla Massina si inserisce dunque in un quadro più ampio di convivenza tra uomo e fauna selvatica, fatto di incontri sempre più ravvicinati anche in zone dove, fino a qualche anno fa, sarebbero stati meno probabili.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sui social, relative all’avvistamento)

25042026