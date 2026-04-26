Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della polizia locale, che negli ultimi giorni ha effettuato una serie di verifiche in diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli accertamenti, coordinati dal comandante Luca Leone, hanno portato a diversi provvedimenti. In un pubblico esercizio è stata riscontrata la presenza di slot machine detenute in modo illegittimo, considerate giochi d’azzardo secondo la normativa vigente, oltre ad alcune irregolarità tecniche. All’interno del locale era inoltre consentito fumare. Il controllo è scattato dopo la segnalazione della presenza di numerosi scommettitori. Per il titolare è scattata una sanzione di 31.055 euro, mentre le apparecchiature sono state sequestrate in via amministrativa in attesa della rimozione.

Nel corso delle verifiche, due esercizi sono stati sanzionati per somministrazione di alcol a minori, con una multa di 333,34 euro ciascuno e segnalazione alla prefettura di Milano per eventuali ulteriori provvedimenti, tra cui la possibile sospensione dell’attività.

Un altro esercente è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver somministrato alcolici a persone in evidente stato di ubriachezza. Durante l’intervento, alcuni clienti hanno inoltre disturbato il quartiere nelle ore notturne e hanno aggredito verbalmente gli agenti. La polizia locale ha disposto l’immediata cessazione dell’attività di somministrazione.

Infine, un bar è stato segnalato alla questura a seguito di numerosi sequestri di sostanze stupefacenti trovate in possesso dei clienti, grazie anche all’intervento dell’unità cinofila K9 in supporto al comando. L’attività di controllo rientra nel più ampio presidio del territorio finalizzato alla sicurezza urbana e al rispetto delle normative vigenti.

25042026