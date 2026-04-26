Saronnese

amministrative: deposito ufficiale dei candidati e ritorno in campo con una proposta che punta su esperienza e gestione amministrativa.

Ceriani, medico chirurgo, ha già guidato il Comune dal 1996 al 2005 e dal 2015 al 2020. La candidatura è sostenuta dalla lista civica “Origgio c’è” insieme al simbolo di Forza Italia. L’obiettivo dichiarato è riportare efficienza e presenza nell’azione amministrativa.

I candidati alla carica di consigliere comunale:

Daniele Ceolin

Danilo Ceriani

Paola Di Nocco

Annamaria Epifano

Stefania Franzoni

Gino Mario Frasson

Eleonora Frizzi

Andrea Montrasio

Giovanna Oliva

Nel messaggio di presentazione, Ceriani sottolinea l’impostazione della candidatura: “La nostra è una proposta concreta, fatta di pragmatismo e responsabilità”. E aggiunge: “Vogliamo un Comune che funzioni, che sia presente, che risponda”.

Non manca un passaggio critico sull’attuale gestione: “Oggi se vi recate nell’ufficio tecnico del Comune c’è desolazione”, con riferimento alla carenza di personale e organizzazione.

Tra i punti evidenziati anche il ruolo della comunità: “Servirà una comunità unita, che si ascolti”, e il richiamo all’esperienza amministrativa maturata nei precedenti mandati.

La campagna elettorale entra così nel vivo anche a Origgio, con la presentazione della squadra e dei primi contenuti politici in vista del voto.

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