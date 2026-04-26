Saronnese

ORIGGIO – Presentazione e deposito delle liste nel giorno simbolo del 25 aprile, tra la Festa della Liberazione e la tradizionale fiera primaverile: il sindaco uscente Evasio Regnicoli ufficializza la candidatura e la squadra per le prossime elezioni amministrative.

La scelta della data, sabato 25 aprile, non è casuale. Come spiegato dallo stesso primo cittadino, rappresenta “un chiaro segnale” sui valori di riferimento della lista: libertà, democrazia, tradizione e attenzione a tutte le generazioni. La presentazione avviene nel cuore della manifestazione cittadina, in un momento di forte partecipazione.

Regnicoli, alla guida dell’attuale amministrazione, punta sulla continuità. Nel suo intervento rivendica il lavoro svolto negli anni di mandato, sottolineando come Origgio sia oggi “più bella, vivibile, libera, sicura e prospera”. Tra i punti evidenziati, la realizzazione di opere e infrastrutture, il miglioramento dei servizi al cittadino e un’attenzione costante a sicurezza, ambiente e cultura.

Il sindaco uscente parla anche di un cambiamento interno alla macchina comunale: “Abbiamo ereditato una organizzazione vecchia e demotivata, oggi è giovane, moderna ed entusiasta”. Uno sguardo rivolto anche al futuro, con l’obiettivo di proseguire nel percorso avviato e rafforzare il ruolo di Origgio nel territorio.

La lista che sostiene la candidatura riunisce realtà civiche e politiche, tra cui La civica di Origgio, Lega e Fratelli d’Italia.

Di seguito i candidati al consiglio comunale:

Luca Panzeri

Andrea Palomba

Chiara Ceriani, detta Chiaretta

Elena Cislaghi

Maurizio Banfi

Gloria Moggia

Mario Ceriani

Sergio Pasini

Matteo Scorti

Alessandra Pagani

Adriano Riva

Eleonora Fossati

Un gruppo che, secondo Regnicoli, è cresciuto nel tempo coinvolgendo cittadini “entusiasti di collaborare con la sola finalità del bene collettivo”.

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