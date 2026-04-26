Saronnese

ORIGGIO – Ecco la presentazione della lista Origgio democratica

La narrazione dominante attribuisce i problemi che oggi vediamo in paese — traffico, rumore, eventi climatici estremi, inefficienza della pubblica amministrazione, incuria, abbandono, vandalismo e microcriminalità — al fato, alla maleducazione o all’indolenza. Non è così. Quello che viviamo ogni giorno è il risultato di scelte politiche sbagliate: decisioni dogmatiche, nepotismo e imperizia. La responsabilità è delle amministrazioni monocolore e monopensiero che si sono succedute alla guida di Origgio.

Ad esempio: gli eventi atmosferici estremi non sono casuali. Sono il prodotto di decenni di inazione nelle politiche ambientali, di ritardi nella prevenzione e della sistematica sottovalutazione del cambiamento climatico.

Abbiamo applicato lo stesso criterio di analisi ai temi economici, sociali ed ecologici. La conclusione è la stessa: i problemi non sono inevitabili. Sono conseguenze di scelte. E quindi possono essere risolti con scelte diverse.

Per questo diciamo con chiarezza che non tutti i candidati e i partiti sono uguali.

Origgio Democratica oggi è diversa.

Io sono Francesco Venturini, origgese, 45 anni. Ho un dottorato di ricerca e lavoro come ricercatore nel settore privato. Sono impegnato nel volontariato per la tutela dell’ambiente, dei lavoratori e della comunità, con l’obiettivo di superare un modello consumistico che ha prodotto disuguaglianze, danni ambientali ed erosione della democrazia. Sono affiancato da una squadra di persone con un background diverso, molto attive nel terzo settore e che, ogni giorno, si prendono cura delle persone, dell’ambiente e dei diritti:

• Emanuela Baccichetti

• Moreno Cartabia

• Francesca Cardillo

• Mirko Colombo

• Silvia Lupo

• Stefano Doniselli

• Ivana Nadia Marcolli

• Michele Nigro

• Rosa Maria Paganelli

Siamo persone diverse per esperienze, ma unite da un metodo e da una visione comune.

Il nostro programma si fonda su tre priorità: cura del territorio, giustizia sociale, democrazia reale.

Non promettiamo miracoli o soldi a pioggia. Promettiamo cose concrete: metodo, trasparenza, priorità chiare e impegni misurabili. Amministrare bene non significa promettere di più, ma scegliere meglio.

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