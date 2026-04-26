Saronnese

ORIGGIO – Dopo il grande successo di venerdì con il taglio del nastro e l’inaugurazione alla quale ha partecipato il sindaco Evasio Regnicoli e di sabato con il raduno dei trattori, la Fiera di Origgio continua oggi 26 aprile con un programma ricco di eventi, spettacolo e intrattenimento.

Domenica 26 aprile, infatti, si riparte alle 9 con il battesimo della sella e l’apertura di diversi stand e bancarelle gastronomiche ed agricole. Alle 10.30, invece, il programma vede come protagonista il Barrel Racing, un rodeo equestre. Gli spettacoli continueranno anche nel pomeriggio con il Pole Bending alle 14.30 e, infine, alle 16.30 con la Gimkana Western, entrambe gare equestri a tempo. La manifestazione, poi, si chiuderà in serata con dj set e musica dal vivo anni 80, 90 e 2000 eseguita da Dj Karma che intratterrà, insieme a numerosi stand gastronomici, i cittadini presenti.

Dopo la giornata di oggi 26 aprile, la Fiera di Origgio continuerà a dare spettacolo il prossimo giovedì 30 aprile con un tributo a Vasco Rossi con la Brivido Band per poi, infine, chiudere domenica 3 maggio con il raduno di auto americane, esibizioni su due ruote e ristorazione accompagnata da una serata latina con lo Studio 17.

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